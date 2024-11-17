Нацгвардейцы в Винницкой области сбили российскую крылатую ракету из пулемета Browning
Киев • УНН
Мобильная группа сил ПВО Нацгвардии сбила крылатую ракету противника из крупнокалиберного пулемета в Винницкой области. Ракета изменила траекторию и упала в поле без детонации.
В Винницкой области нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулемета. Об этом сообщило Министерство внутренних дел, пишет УНН.
Во время сегодняшней комбинированной массовой атаки россиян мобильная группа сил ПВО, в составе которой работали бойцы Нацгвардии, сбили вражескую ракету из крупнокалиберного пулемета Browning.
Уточняется, что ракета, после подбития, изменила траекторию и упала среди поля. Детонация не произошла.
Напомним
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