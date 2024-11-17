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Нацгвардейцы в Винницкой области сбили российскую крылатую ракету из пулемета Browning

Нацгвардейцы в Винницкой области сбили российскую крылатую ракету из пулемета Browning

Киев  •  УНН

 • 5218 просмотра

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Мобильная группа сил ПВО Нацгвардии сбила крылатую ракету противника из крупнокалиберного пулемета в Винницкой области. Ракета изменила траекторию и упала в поле без детонации.

В Винницкой области нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулемета. Об этом сообщило Министерство внутренних дел, пишет УНН.

Во время сегодняшней комбинированной массовой атаки россиян мобильная группа сил ПВО, в составе которой работали бойцы Нацгвардии, сбили вражескую ракету из крупнокалиберного пулемета Browning.

Уточняется, что ракета, после подбития, изменила траекторию и упала среди поля. Детонация не произошла.

Напомним

Военнослужащая Наталья Грабарчук успешно уничтожила крылатую ракету рф из ПЗРК "Игла". Это был ее первый боевой пуск после 5 месяцев обучения в центре подготовки.

Во время ночной массовой атаки россия выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов17 нояб. 2024, 08:17 • 53394 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины