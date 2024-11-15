Нардепа Шевченко взяли под стражу на 60 суток без права залога
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения для нардепа Евгения Шевченко в виде содержания под стражей до 11 января. Депутату сообщено о подозрении в государственной измене из-за распространения пророссийских нарративов.
Нардепу Евгению Шевченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 11 января без права внесения залога, передает корреспондент УНН.
Шевченко хотели взять на поруки нардепы Виктор Мороз и Анатолий Бурмич.
Прокуратура просит арестовать его без возможности внесения залога.
Напомним
Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене.
По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора. Распространяя специально подобранную информацию и применяя различные формы манипуляций, он озвучивал искаженные факты о внешнем и внутреннем политическом курсе Украины, влияя на сознание и мнение граждан.
Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с Россией, не является сотрудником Главного управления разведки.
7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.
В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".
"Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.