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Нардепа Шевченко взяли под стражу на 60 суток без права залога

Нардепа Шевченко взяли под стражу на 60 суток без права залога

Киев  •  УНН

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Суд избрал меру пресечения для нардепа Евгения Шевченко в виде содержания под стражей до 11 января. Депутату сообщено о подозрении в государственной измене из-за распространения пророссийских нарративов.

Нардепу Евгению Шевченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 11 января без права внесения залога, передает корреспондент УНН.

Шевченко хотели взять на поруки нардепы Виктор Мороз и Анатолий Бурмич.

Прокуратура просит арестовать его без возможности внесения залога.

Напомним

Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора. Распространяя специально подобранную информацию и применяя различные формы манипуляций, он озвучивал искаженные факты о внешнем и внутреннем политическом курсе Украины, влияя на сознание и мнение граждан.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с Россией, не является сотрудником Главного управления разведки.

7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.

В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

"Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.

Павел Башинский

Павел Башинский

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