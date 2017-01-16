Нападающих, которые пытались осуществить поджог храма в Киеве, зафиксировали камеры наблюдения - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Двух мужчин, которые пытались поджечь храм в Шевченковском районе Киева зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.
"Есть видео с камер наблюдения. Видно, что двое мужчин пришли с рюкзаками, бросили бутылки и все", - сообщила О.Блищик.
По ее словам, у правоохранителей есть сутки для того, чтобы определиться с квалификацией уголовного производства.
"Пока не понимают или как хулиганство квалифицировать или как умышленное повреждение имущества", - уточнила О.Блищик.
По ее словам, подозреваемые пока не задержаны. На месте событий работала оперативно-следственная группа, которая изъяла записи с камер наблюдения.
О.Блищик напомнила, что сообщение в Шевченковское управление полиции поступило в 4:30 утра от человека, наблюдающего за храмом.
По ее словам, он сообщил, что услышал около 4 часов звуки, вышел, увидел бутылки с легковоспламеняющейся смесью.
"Никаких убытков нет, храм не пострадал", - отметила пресс-секретарь ГУ НП Киева.
Напомним, 16 января неизвестные совершили попытку поджога храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и святителя Петра Могилы Второго Шевченковского благочиния столицы.