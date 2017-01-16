Нападників, які намагалися здійснити підпал храму у Києві, зафіксували камери спостереження – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Двох чоловіків, які намагалися підпалити храм у Шевченківському районі Києва зафіксували камери відеоспостереження. Про це у ексклюзивному коментарі УНН повідомила речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик.
"Є відео з камер спостереження. Видно, що двоє чоловіків прийшли з рюкзаками, кинули пляшки і все", - повідомила О.Блищик.
За її словами, у правоохоронців є доба для того, аби визначитися з кваліфікацією кримінального провадження.
"Поки не розуміють чи як хуліганство кваліфікувати, чи як умисне пошкодження майна", - уточнила О.Блищик.
За її словами, підозрювані поки не затримані. На місці подій працювала оперативно-слідча група, яка вилучила записи з камер спостереження.
О.Блищик нагадала, що повідомлення до Шевченківського управління поліції надійшло о 4:30 ранку від людини, яка наглядає за храмом.
За її словами, він повідомив, що почув близько 4:00 звуки, вийшов, побачив пляшки з легкозаймистою сумішшю.
"Ніяких збитків немає, храм не постраждав", - зазначила речник ГУ НП Києва.
Нагадаємо, 16 січня невідомі вчинили спробу підпалу храму на честь ікони Божої Матері “Пом’якшення злих сердець” та святителя Петра Могили Другого Шевченківського благочиння столиці.