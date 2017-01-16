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Нападників, які намагалися здійснити підпал храму у Києві, зафіксували камери спостереження – поліція

Нападників, які намагалися здійснити підпал храму у Києві, зафіксували камери спостереження – поліція

Київ • УНН

 • 10423 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Двох чоловіків, які намагалися підпалити храм у Шевченківському районі Києва зафіксували камери відеоспостереження. Про це у ексклюзивному коментарі УНН повідомила речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик.

"Є відео з камер спостереження. Видно, що двоє чоловіків прийшли з рюкзаками, кинули пляшки і все", - повідомила О.Блищик.

За її словами, у правоохоронців є доба для того, аби визначитися з кваліфікацією кримінального провадження.

"Поки не розуміють чи як хуліганство кваліфікувати, чи як умисне пошкодження майна", - уточнила О.Блищик.

За її словами, підозрювані поки не затримані. На місці подій працювала оперативно-слідча група, яка вилучила записи з камер спостереження.

О.Блищик нагадала, що повідомлення до Шевченківського управління поліції надійшло о 4:30 ранку від людини, яка наглядає за храмом.

За її словами, він повідомив, що почув близько 4:00 звуки, вийшов, побачив пляшки з легкозаймистою сумішшю.

"Ніяких збитків немає, храм не постраждав", - зазначила речник ГУ НП Києва.

Нагадаємо, 16 січня невідомі вчинили спробу підпалу храму на честь ікони Божої Матері “Пом’якшення злих сердець” та святителя Петра Могили Другого Шевченківського благочиння столиці.

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