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Нападавшего, взявшего в заложники сотрудников ресторана под Парижем арестовали

Киев  •  УНН

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40-летний наркозависимый мужчина захватил четырех заложников в ресторане в Исси-ле-Мулино. После 3-часовой операции элитное подразделение полиции задержало злоумышленника, все заложники невредимы.

Полиция задержала мужчину, который зашел в ресторан в Исси-ле-Мулино (Верхняя Сена) и удерживал в заложниках четырех человек. Об этом сообщает BFM, передает УНН.

Детали

Злоумышленником, который взял в плен сотрудников местной пиццерии, оказался сын владельцев заведения. Он спрятался в ресторане но был арестован через несколько часов после штурма, элитным подразделением парижской полиции (BIS).

Мероприятия начались около 13:00 в эту субботу. Полицейские машины и силы безопасности в шлемах и с оружием заблокировали движение вокруг улицы Эрнеста Ренан, чтобы создать большой периметр безопасности в районе, расположенном в нескольких десятках метров от парижской кольцевой дороги. Мужчина был арестован около 16:00, а четверо заложников были освобождены целыми и невредимыми.

Известно, что задержанному около сорока лет и он страдает наркозависимостью. Он был арестован и помещен под стражу в полиции. Мужчине назначена психиатрическая экспертиза,

- говорится в сообщении.

Адвокат задержанного сообщил местным СМИ, что психическое состояние его клиента в последнее время ухудшилось. По словам местных жителей, подозреваемый известен в округе своим антисоциальным поведением.

"Каждый день мы проходим мимо ресторана и видим, что он курит, иногда употребляет наркотики", - рассказал журналистам местный житель.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту похищения и удержания.

Напомним

В субботу, 16 ноября, в ресторане в Исси-ле-Мулино произошел захват заложников.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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