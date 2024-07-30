Направлен в суд обвинительный акт о коррупционных действиях: обвиняются в получении неправомерной выгоды в виде 176 тыс. евро и автомобиля люкс класса экс-глава Полтавской облгосадминистрации и его советник. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Детали

В суд направлено дело бывшего председателя Полтавской ОГА и его советника. По данным следствия в 2017 году, от финансового директора частной компании должностными лицами было получено 176 тыс. евро. Деньги в обмен на победу компании в тендере, который проводила облгосадминистрация, а также заключение договоров по обслуживанию автодорог.

Интересно, что чиновник, не выполнив взятые на себя обязательства, намекнул директору компании на необходимость вновь предоставить ему взятку. В результате он получил элитную машину Mercedes-Benz Brabus стоимостью более 6,5 млн грн, утверждают следователи.

Чтобы скрыть получение неправомерной выгоды обвиняемые использовали банковские счета компании-нерезидента, а элитную машину чиновник получил в качестве подарка на свой день рождения, после чего оформил ее на другое лицо.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним,

УНН сообщал, что бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. Дело передано в суд, где Пивоварскому придется доказывать свою невиновность.