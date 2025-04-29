"Международная Лига защиты прав граждан Украины" ищет нового главу: детали

Международная правозащитная организация "Международная Лига защиты прав граждан Украины" в поиске нового главы. Об этом сообщил действующий Председатель правления организации Эдуард Багиров, передает УНН.

Детали

Багиров создал и вел организацию с 2001 года. Впрочем, в марте этого года у него обнаружили злокачественное новообразование. Поэтому теперь Председатель правления организации в поиске человека, который возглавит Международную правозащитную организацию "Международная Лига защиты прав граждан Украины".

Моя главная просьба: помогите найти честного, ответственного человека с открытым сердцем и глубоким чувством справедливости, который возглавит Международную правозащитную организацию "Международная Лига защиты прав граждан Украины", которую я создал и вел с 2001 года - сообщил он.

Желающие попробовать себя на должности Председателя правления организации могут прислать свои резюме до 26 мая 2025 года на электронный адрес: [email protected], или же на WhatsApp, Signal, Viber, Telegram по номеру телефона: +380672345690