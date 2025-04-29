"Міжнародна Ліга захисту прав громадян України" шукає нового очільника: деталі

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт
Ексклюзив
11:06 • 11654 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

10:23 • 21337 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
09:35 • 25719 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

08:02 • 54153 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

07:23 • 60408 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
07:19 • 54797 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

06:48 • 50488 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 32426 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 59301 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 59211 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
6м/с
22%
752 мм
Популярнi новини

В Україну повертається тепло: якою буде погода у вівторок

29 квітня, 03:48 • 25956 перегляди

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

29 квітня, 04:52 • 29663 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

07:25 • 31558 перегляди

На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина

08:32 • 22804 перегляди

Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

09:11 • 10089 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

08:02 • 54135 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

07:23 • 60391 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

07:19 • 54782 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

06:48 • 50483 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 49815 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Володимир Зеленський

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 29405 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 49046 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 48178 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 154847 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 67950 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Facebook

Bild

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

"Міжнародна Ліга захисту прав громадян України" шукає нового очільника: деталі

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Едуард Багіров, засновник організації, шукає заміну через хворобу. Резюме приймаються до 26 травня 2025 року, щоб передати 24-річний досвід новому керівнику.

"Міжнародна Ліга захисту прав громадян України" шукає нового очільника: деталі

Міжнародна правозахисна організація "Міжнародна Ліга захисту прав громадян України" у пошуку нового очільника. Про це повідомив діючий Голова правління організації Едуард Багіров, передає УНН.

Деталі

Багіров створив і вів організацію з 2001 року. Втім, у березні цього року у нього виявили злоякісне новоутворення. Тож тепер Голова правління організації у пошуку людини, яка очолить Міжнародну правозахисну організацію "Міжнародна Ліга захисту прав громадян України".

Моє головне прохання: допоможіть знайти чесну, відповідальну людину з відкритим серцем і глибоким почуттям справедливості, яка очолить Міжнародну правозахисну організацію "Міжнародна Ліга захисту прав громадян України", яку я створив і вів із 2001 року 

- повідомив він.

Бажаючі спробувати себе на посаді Голови правління організації можуть надіслати свої резюме до 26 травня 2025 року на електронну адресу: [email protected], або ж на WhatsApp, Signal, Viber, Telegram за номером телефону: +380672345690

Я особисто передам новому керівнику статут, печатку й архів організації, який збирався протягом 24 років діяльності. Я також готовий підтримувати нового керівника на етапі передачі справ і залишаюся душею поруч із вами 

- резюмував Багіров.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Україна
Brent
$63.74
Bitcoin
$95,134.40
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,318.26
Ethereum
$1,829.75