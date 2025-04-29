"Міжнародна Ліга захисту прав громадян України" шукає нового очільника: деталі

Міжнародна правозахисна організація "Міжнародна Ліга захисту прав громадян України" у пошуку нового очільника. Про це повідомив діючий Голова правління організації Едуард Багіров, передає УНН.

Багіров створив і вів організацію з 2001 року. Втім, у березні цього року у нього виявили злоякісне новоутворення. Тож тепер Голова правління організації у пошуку людини, яка очолить Міжнародну правозахисну організацію "Міжнародна Ліга захисту прав громадян України".

Моє головне прохання: допоможіть знайти чесну, відповідальну людину з відкритим серцем і глибоким почуттям справедливості, яка очолить Міжнародну правозахисну організацію "Міжнародна Ліга захисту прав громадян України", яку я створив і вів із 2001 року

Бажаючі спробувати себе на посаді Голови правління організації можуть надіслати свої резюме до 26 травня 2025 року на електронну адресу: [email protected], або ж на WhatsApp, Signal, Viber, Telegram за номером телефону: +380672345690

Я особисто передам новому керівнику статут, печатку й архів організації, який збирався протягом 24 років діяльності. Я також готовий підтримувати нового керівника на етапі передачі справ і залишаюся душею поруч із вами