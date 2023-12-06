Над Николаевской областью ночью уничтожили семь "шахедов", из-за обломков произошли пожары - ОВА
Киев • УНН
Над Николаевской областью было сбито семь вражеских беспилотников типа "шахед", обломки которых вызвали пожары в Очакове и Снигиревке, жертв не зафиксировано
Над Николаевской областью ночью уничтожили семь вражеских ударных дронов типа Shahed, из-за падения обломков в Очакове горел склад на базе отдыха, а в Снигиревке - СТО и шиномонтаж. Об этом сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
В ночь на 6 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено семь ударных БпЛА "Shahed-131/136" и один разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР"
Детали
По словам главы ОВА, ночью, 5 декабря, "в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА типа "Shahed-131/136" в городе Очаков возник пожар в складском здании на территории базы отдыха, который был оперативно ликвидирован". Без пострадавших.
Также во время ночной атаки, 5 декабря, отметил Ким, "в городе Снигиревка в результате падения обломков сбитых БпЛА типа "Shahed-131/136" возникло возгорание здания станции технического обслуживания и здания шиномонтажной станции, которые были оперативно ликвидированы". Также повреждено частное домовладение. Пострадавших нет.
Кроме того, добавил глава ОВА, ночью, 5 декабря, в 23:08 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков. Без пострадавших.
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