Над Николаевской областью ночью уничтожили семь "шахедов", из-за обломков произошли пожары - ОВА

Над Николаевской областью ночью уничтожили семь вражеских ударных дронов типа Shahed, из-за падения обломков в Очакове горел склад на базе отдыха, а в Снигиревке - СТО и шиномонтаж. Об этом сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 6 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено семь ударных БпЛА "Shahed-131/136" и один разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР" - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, ночью, 5 декабря, "в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА типа "Shahed-131/136" в городе Очаков возник пожар в складском здании на территории базы отдыха, который был оперативно ликвидирован". Без пострадавших.

Также во время ночной атаки, 5 декабря, отметил Ким, "в городе Снигиревка в результате падения обломков сбитых БпЛА типа "Shahed-131/136" возникло возгорание здания станции технического обслуживания и здания шиномонтажной станции, которые были оперативно ликвидированы". Также повреждено частное домовладение. Пострадавших нет.

Кроме того, добавил глава ОВА, ночью, 5 декабря, в 23:08 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков. Без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы ПВО ночью сбили 41 из 48 вражеских ударных дронов