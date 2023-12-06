Над Днепропетровской областью сбили четыре "шахеда", Никополь ночью подвергся трем ударам врага
Киев • УНН
Четыре российских беспилотника "шахед" были сбиты над Днепропетровской областью; Никополь был атакован трижды, в результате чего были повреждены дома и газопровод, без жертв
Над Днепропетровской областью сбили четыре ударных дрона типа Shahed, запущенные российскими войсками. Никополь за ночь подвергся трем вражеским ударам из тяжелой артиллерии, задело газопровод. Об этом сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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Детали
По словам главы ОВА, с вечера агрессор трижды обстреливал Никополь. Бил из тяжелой артиллерии. Повреждены 4 частных дома и столько же хозяйственных построек. Побит газопровод. Погибших и пострадавших нет.
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