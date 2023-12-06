Над Днепропетровской областью сбили четыре "шахеда", Никополь ночью подвергся трем ударам врага

Над Днепропетровской областью сбили четыре ударных дрона типа Shahed, запущенные российскими войсками. Никополь за ночь подвергся трем вражеским ударам из тяжелой артиллерии, задело газопровод. Об этом сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

4 беспилотника уничтожили защитники из ВК "Восток" над нашей областью. Сбили "шахеды" в Каменском, Днепровском и Павлоградском районах - сообщил Лысак в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, с вечера агрессор трижды обстреливал Никополь. Бил из тяжелой артиллерии. Повреждены 4 частных дома и столько же хозяйственных построек. Побит газопровод. Погибших и пострадавших нет.

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