Начальник Одесской таможни Ю.Марушевская подала в отставку

"Заявление мне пришлось написать фактически из-за того, что мы вернулись к ситуации, когда те изменения, ради которых я сюда пришла, невозможно сделать. Все то, что было согласовано на уровне Президента и Премьер-министра, сейчас ими же и блокируется. И в случае конфликта с главой ГФС, выбирая между Насировым и коррупционными схемами и теми изменениями, которые мы предлагаем, правительство продолжает отстаивать Насирова. И в таких условиях невозможно работать и это лишено всякого смысла, потому что я не пришла сидеть на какой-то должности, я пришла делать реальные вещи. Такой возможности у меня нет, к сожалению", - сказала Ю.Марушевская.