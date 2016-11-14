Начальник Одеської митниці Ю.Марушевська подала у відставку

"Заяву мені довелося написати фактично через те, що ми повернулися до ситуації, коли ті зміни, заради яких я сюди прийшла, неможливо зробити. Все те, що було погоджено на рівні Президента та Прем’єра-міністра, зараз ними ж і блокується. І у випадку конфлікту з головою ДФС, обираючи між Насіровим і корупційними схемами і тими змінами, які ми пропонуємо, уряд продовжує відстоювати Насірова. І в таких умовах нереально працювати і це позбавлено будь-якого сенсу, тому що я не прийшла сидіти на якійсь посаді, я прийшла робити реальні речі. Такої можливості я не маю, на жаль", - сказала Ю.Марушевська.