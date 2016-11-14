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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20467 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 39973 перегляди

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Начальник Одеської митниці Ю.Марушевська подала у відставку

Начальник Одеської митниці Ю.Марушевська подала у відставку

Київ • УНН

 • 10929 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Начальник Одеської митниці Юлія Марушевська пояснила причини, через які змушена подати у відставку. Про це вона розповіла у ефірі NewsOne, передає УНН.

"Заяву мені довелося написати фактично через те, що ми повернулися до ситуації, коли ті зміни, заради яких я сюди прийшла, неможливо зробити. Все те, що було погоджено на рівні Президента та Прем’єра-міністра, зараз ними ж і блокується. І у випадку конфлікту з головою ДФС, обираючи між Насіровим і корупційними схемами і тими змінами, які ми пропонуємо, уряд продовжує відстоювати Насірова. І в таких умовах нереально працювати і це позбавлено будь-якого сенсу, тому що я не прийшла сидіти на якійсь посаді, я прийшла робити реальні речі. Такої можливості я не маю, на жаль", - сказала Ю.Марушевська.

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