НАБУ задержало группу лиц, которые могут быть причастны к хищению 50 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины на протяжении 12 и 16 января задержали шесть человек, по версии следствия, причастных к организации схемы, в результате которой интересам государства нанесен ущерб на сумму около 50 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
Детективы установили, что указанные лица (два руководителя государственного предприятия (Кировоградская обл.), Подчиненного Национальной академии аграрных наук Украины, и четыре представителя коммерческих компаний), в 2015-2016 годах завладели урожаем госпредприятия и в дальнейшем легализовали похищенное.
Руководителю госпредприятия и представителю коммерческой компании сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
"Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн, другому - круглосуточный домашний арест", - сообщили в НАБУ.
Остальным задержанным, трем представителям коммерческих структур и еще одному руководителю упомянутой государственной компании, задействованным в коррупционной схеме, о подозрении сообщат в течение суток. Детективы Бюро и прокуроры САП будут настаивать на избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве детективы Бюро осуществляют по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 366 УК Украины.