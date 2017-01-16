НАБУ затримало групу осіб, які можуть бути причетні до розкрадання 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України упродовж 12 та 16 січня затримали шістьох осіб, за версією слідства, причетних до організації схеми, внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на близько 50 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Детективи встановили, що зазначені особи (два керівники державного підприємства (Кіровоградська обл.), підпорядкованого Національній академії аграрних наук України, та чотири представники комерційних компаній), у 2015-2016 роках заволоділи врожаєм держпідприємства й у подальшому легалізували вкрадене.
Керівнику держпідприємства та представнику комерційної компанії повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
“Одному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн, іншому — цілодобовий домашній арешт”, — повідомили у НАБУ.
Решті затриманих, трьом представникам комерційних структур та ще одному керівнику згаданої державної компанії, задіяним у корупційній схемі, про підозру повідомлять упродовж доби. Детективи Бюро та прокурори САП наполягатимуть на обранні для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні детективи Бюро здійснюють за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 366 КК України.