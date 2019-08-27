НАБУ уточнил детали по факту расследования возможного недекларирование Гладковского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро уточнил детали расследования по факту возможного недекларирование экс-первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским 4,5 млн гривен, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
“В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирование експершим заместителем секретаря СНБО на сумму более 4,5 млн грн. Сведения в ЕРДР внесены 27.08.2019”, — указано в сообщении НАБУ.
Как писал УНН, ранее стало понятно, что Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного недекларирование експершим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.
Предварительно, уголовное производство НАБУ зарегистрировано по ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Однако, начались в нем следственные действия, на тот момент не было известно.