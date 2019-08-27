НАБУ уточнило деталі за фактом розслідування можливого недекларування Гладковським
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро уточнило деталі розслідування за фактом можливого недекларування експершим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським 4,5 млн гривень, пише УНН із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.
“У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що НАБУ та САП розпочали розслідування фактів можливого недекларування експершим заступником секретаря РНБО на суму понад 4,5 млн грн. Відомості до ЄРДР внесені 27.08.2019”, — вказано у повідомленні НАБУ.
Як писав УНН, раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування експершим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегом Гладковским 1,3 млн гривень.
Попередньо, кримінальне провадження НАБУ зареєстроване за ст.366-1 КК України (декларування недостовірної інформації). Однак, чи розпочалися у ньому слідчі дії, на той момент не було відомо.