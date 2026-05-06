Наблюдательный совет "Энергоатома" в течение недели должен объявить конкурс на формирование нового состава правления

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" должен уже в недельный срок объявить конкурс на формирование нового состава правления. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после заседания правительства, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, сегодня в Правительстве рассмотрели вопросы ускорения изменений в управлении государственными компаниями и банками и дали соответствующие задания.

Наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" должен безотлагательно обеспечить выполнение предыдущих решений правительства и уже в недельный срок объявить конкурс на формирование нового состава правления. Ожидаем большей скорости и ответственности в выполнении поставленных задач 

- сообщила Свириденко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в министерствах и подчеркнул необходимость ускориться с процессами избрания руководителей в ГП - в частности, "Леса Украины" и НАЭК "Энергоатом".

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергоатом
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Украина