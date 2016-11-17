На железнодорожной станции в Харькове обнаружили муляж взрывчатки
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вчера, 16 ноября, в 11:30 в Харькове на железнодорожной станции "Харьков - Сортировочный" работник станции нашел рядом с рельсами подозрительную коробку. После проверки оказалось, что коробка была муляжом взрывчатки. Об этом сообщается в ежедневной сводке ХОГА, сообщает УНН.
О находке было сообщено в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли взрывотехники и работники других оперативных служб.
Движение поездов по станции было приостановлено. Коробка оказалась муляжом взрывного устройства.
Произошла задержка движения пригородных электропоездов Казачья Лопань-Харьков на 1 час 15 минут и Харьков-Казачья Лопань - на 37 минут.