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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На залізничній станції у Харкові виявили муляж вибухівки

На залізничній станції у Харкові виявили муляж вибухівки

Київ • УНН

 • 8129 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вчора, 16 листопада, в 11.30 в Харкові на залізничній станції “Харків — Сортувальний” працівник станції знайшов поруч з рейками підозрілу коробку. Після перевірки виявилось. що коробка була муляжем вибухівки. Про це проінформували в щоденному зведенні ХОДА, повідомляє УНН.

Про знахідку було повідомлено в правоохоронні органи. На місце події прибули вибухотехніки та працівники інших оперативних служб.

Рух поїздів по станції було призупинено. Коробка виявилася муляжем вибухового пристрою.

Сталася затримка руху приміських електропоїздів Козача Лопань-Харків на 1:00 15 хвилин і Харків-Козача Лопань - на 37 хвилин.

Українські Національні Новини

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