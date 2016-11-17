На залізничній станції у Харкові виявили муляж вибухівки
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вчора, 16 листопада, в 11.30 в Харкові на залізничній станції “Харків — Сортувальний” працівник станції знайшов поруч з рейками підозрілу коробку. Після перевірки виявилось. що коробка була муляжем вибухівки. Про це проінформували в щоденному зведенні ХОДА, повідомляє УНН.
Про знахідку було повідомлено в правоохоронні органи. На місце події прибули вибухотехніки та працівники інших оперативних служб.
Рух поїздів по станції було призупинено. Коробка виявилася муляжем вибухового пристрою.
Сталася затримка руху приміських електропоїздів Козача Лопань-Харків на 1:00 15 хвилин і Харків-Козача Лопань - на 37 хвилин.