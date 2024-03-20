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На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

Киев  •  УНН

20 марта 2024, 09:53  •  22934 просмотра

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Задержана группа злоумышленников в возрасте от 17 до 34 лет, которые поджигали жилые дома и квартиры по всей Украине на заказ за вознаграждение от от 500 до 3000 долларов, нанеся ущерб 9 объектам недвижимости в нескольких регионах.

Правоохранителям удалось задержать группу злоумышленников, которые за денежное вознаграждение на заказ поджигали жилые дома и квартиры по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Такую "услугу" можно было заказать в телеграмм-канале - стоило это от 500 до 3000 долларов. Поджигатели разрабатывали план совершения преступления: проводили разведку местности, закупали горюче-смазочные материалы и делали из них "коктейли Молотова". Следующие десять лет они могут провести за решеткой,

- говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители установили организаторов преступной группы, ими оказались 20-летний и 26-летний жители Киевской и Черниговской областей. Для выполнения "грязной" работы они привлекли девять жителей Киевской и Житомирской областей в возрасте от 17 до 34 лет, сами же принимали заказы на поджоги и распределяли между членами ОПГ деньги, полученные за совершение преступлений.

Фигуранты организовывали выезд на место происшествия в любую точку страны и забрасывали дома и квартиры бутылками с зажигательной смесью, снимая поджог чужого имущества на камеру. Видео присылали заказчикам в качестве подтверждения выполнения. За услугу просили от 500 до 3000 долларов.

Таким образом злоумышленники успели повредить четыре квартиры и пять домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Следователи Нацполиции провели 24 обыска по местам проживания участников группы и собрали неопровержимые доказательства причастности к серийным поджогам всех одиннадцати участников преступной группы. В том числе - изъяли боеприпасы, более 10 тысяч долларов в разной валюте, мобильные телефоны, на которые принимались заказы и снимались преступления и банковские карты, на которые перечислялись средства за содеянное.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора всем участникам преступной группы, включая организаторов, сообщено о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Уголовного Кодекса Украины).

Подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним

Двух злоумышленников в возрасте 20 и 17 лет задержали за поджог железнодорожного оборудования в Тернопольской области за денежное вознаграждение, выплаченное через криптокошельки, к которому, вероятно, причастны российские спецслужбы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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