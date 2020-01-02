На Закарпатье председатель поселкового совета присвоил миллион гривен во время ремонта дорог

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель органа местного самоуправления, в сговоре с директором частного предприятия, организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для ремонта местных дорог.

Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками сделки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

Разоблачение и блокировки незаконной схемы проводилось совместно с отделом расследования особо тяжких преступлений СУ ГУ ЧП под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Напомним, аварийность дорог в Украине оценили в 90%.