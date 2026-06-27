На войне в Украине погибли еще двое грузинских добровольцев
Киев • УНН
В боях против российских оккупантов погибли грузинские добровольцы Игорь Бекурашвили и 30-летний Георгий Даминия. В ближайшие дни состоятся траурные панихиды.
В боях против российских оккупантов погибли еще двое грузинских добровольцев. Речь идет об Игоре Бекурашвили и 30-летнем Георгии Даминии, сообщает УНН со ссылкой на грузинское издание Sova.
Детали
По информации издания, Георгий Даминия был родом из города Сенаки. Последние годы он проживал в Украине и принимал участие в боевых действиях на стороне украинских Сил обороны.
В ближайшие дни в память о погибших грузинских бойцах состоятся траурные панихиды.
Граждане Грузии с первых дней полномасштабного вторжения России добровольно присоединяются к защите Украины, а десятки из них уже погибли на фронте.
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