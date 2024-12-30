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На войне в Украине ликвидировали экс-футболиста сборной рф - СМИ

На войне в Украине ликвидировали экс-футболиста сборной рф - СМИ

Киев  •  УНН

 • 6917 просмотра

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ВСУ ликвидировали экс-защитника сборной россии алексея бугаева, который пошел воевать в Украину вместо отбывания 9,5 лет заключения. Ранее его задержали за наркотики и приговорили к колонии строгого режима.

Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшего защитника сборной россии алексея бугаева - осенью оккупант заключил контракт с минобороны рф. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

"К сожалению, новость о смерти алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня", - заявил отец экс-футболиста сборной рф иван бугаев.

По словам спортивного юриста антона смирнова, из-за боевых действий "пока нет возможности забрать тело" российского боевика.

Известно, что прошлой осенью футболиста задержали с 500 граммами производного метилэфедрона. Его обвинили в производстве и сбыте наркотиков.

Сначала бугаев заявил, что работал курьером наркодилеров, чтобы расплатиться с долгами, однако вскоре сказал, что полицейские подбросили ему наркотики и требовали деньги. В конце сентября этого года бугаева приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Он пошел воевать против Украины, чтобы избежать тюрьмы.

Напомним

Заместителя генконструктора КБ "Марс" Михаила Шатского ликвидировали в Москве. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69 и внедрением новых БПЛА.

Ольга Розгон

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