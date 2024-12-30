На войне в Украине ликвидировали экс-футболиста сборной рф - СМИ
Киев • УНН
ВСУ ликвидировали экс-защитника сборной россии алексея бугаева, который пошел воевать в Украину вместо отбывания 9,5 лет заключения. Ранее его задержали за наркотики и приговорили к колонии строгого режима.
Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшего защитника сборной россии алексея бугаева - осенью оккупант заключил контракт с минобороны рф. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
"К сожалению, новость о смерти алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня", - заявил отец экс-футболиста сборной рф иван бугаев.
По словам спортивного юриста антона смирнова, из-за боевых действий "пока нет возможности забрать тело" российского боевика.
Известно, что прошлой осенью футболиста задержали с 500 граммами производного метилэфедрона. Его обвинили в производстве и сбыте наркотиков.
Сначала бугаев заявил, что работал курьером наркодилеров, чтобы расплатиться с долгами, однако вскоре сказал, что полицейские подбросили ему наркотики и требовали деньги. В конце сентября этого года бугаева приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Он пошел воевать против Украины, чтобы избежать тюрьмы.
Напомним
Заместителя генконструктора КБ "Марс" Михаила Шатского ликвидировали в Москве. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69 и внедрением новых БПЛА.