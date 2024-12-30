На війні в Україні ліквідували ексфутболіста збірної рф - ЗМІ
Київ • УНН
ЗСУ ліквідували екс-захисника збірної росії олексія бугаєва, який пішов воювати в Україну замість відбування 9,5 років ув'язнення. Раніше його затримали за наркотики та засудили до колонії суворого режиму.
Збройні сили України ліквідували колишнього захисника збірної Росії Олексія Бугаєва - восени окупант уклав контракт із міноборони рф. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
"На жаль, новина про смерть Олексія є правдою. Як це сталося? А як під час бойових дій вбивають? Це сталося сьогодні", - заявив батько ексфутболіста збірної рф іван бугаєв.
За словами спортивного юриста антона смирнова, через бойові дії "поки немає можливості забрати тіло" російського бойовика.
Відомо, що минулої осені футболіста затримали з 500 грамами похідного метилефедрону. Його звинуватили у виробництві та збуті наркотиків.
Спочатку бугаєв заявив, що працював кур'єром наркодилерів, щоб розплатитися з боргами, проте незабаром сказав, що поліцейські підкинули йому наркотики і вимагали гроші. Наприкінці вересня цього року бугаєва засудили до 9,5 років колонії суворого режиму. Він пішов воювати проти України, щоб уникнути в'язниці.
Нагадаємо
Заступника генконструктора КБ "Марс" Михайла Шатського ліквідували в москві. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до рівня Х-69 та впровадженням нових БПЛА.