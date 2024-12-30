На війні в Україні ліквідували ексфутболіста збірної рф - ЗМІ

Збройні сили України ліквідували колишнього захисника збірної Росії Олексія Бугаєва - восени окупант уклав контракт із міноборони рф. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

"На жаль, новина про смерть Олексія є правдою. Як це сталося? А як під час бойових дій вбивають? Це сталося сьогодні", - заявив батько ексфутболіста збірної рф іван бугаєв.

За словами спортивного юриста антона смирнова, через бойові дії "поки немає можливості забрати тіло" російського бойовика.

Відомо, що минулої осені футболіста затримали з 500 грамами похідного метилефедрону. Його звинуватили у виробництві та збуті наркотиків.

Спочатку бугаєв заявив, що працював кур'єром наркодилерів, щоб розплатитися з боргами, проте незабаром сказав, що поліцейські підкинули йому наркотики і вимагали гроші. Наприкінці вересня цього року бугаєва засудили до 9,5 років колонії суворого режиму. Він пішов воювати проти України, щоб уникнути в'язниці.

Нагадаємо

Заступника генконструктора КБ "Марс" Михайла Шатського ліквідували в москві. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до рівня Х-69 та впровадженням нових БПЛА.