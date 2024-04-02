На Тернопольщине на 17-летнего парня упала часть стены здания

В Тернопольской области вечером 1 апреля умер 17-летний парень от падения части стены заброшенного здания на территории бывшего колхоза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Тернопольской области.

Детали

Как сообщается, житель одного из сел Подволочиской территориальной общины 2007 года рождения вместе с двумя несовершеннолетними друзьями пошли на территорию бывшего колхоза.

Ребята находились возле заброшенного и почти разрушенного здания. По их словам, семнадцатилетний парень палкой пытался расшатать глыбу из нескольких кирпичей. В результате этого обвалилась каменная часть арки крыши и придавила юношу.

Он от полученных травм погиб. Данный факт следователи внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

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