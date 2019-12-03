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В Сумской области мужчина до смерти забил родного отца

В Сумской области мужчина до смерти забил родного отца

Киев  •  УНН

 • 10986 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На Сумщине мужчина до смерти забил родного отца из-за того, что он злоупотреблял алкоголем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Происшествие произошло в городе Бурынь. Когда полицейские получили сообщение, что в больницу в бессознательном состоянии доставили 65-летнего пенсионера, они выехали для проверки. Однако пообщаться с человеком, учитывая состояние его здоровья, не удалось.

А через два дня в полицию поступило очередное сообщение о том, что пенсионер умер. Причина смерти — отек головного мозга и травматический субдуральное кровоизлияние. Стало ясно, что мужчину избили еще до того, как он попал в больницу.

“Выяснилось, что умерший жил с 38-летним сыном. Неделю назад у пожилого мужчины умерла жена. Полицейские посетили сына умершего. Во время беседы с правоохранителями он отрицал какую-либо причастность к избиению отца. Однако во время прохождения опроса на полиграфе таки признался”, — говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина рассказал, что в тот вечер сам был в нетрезвом состоянии. Когда увидел отца, который входит в дом, едва держась на ногах от выпитого, очень разозлился. Сначала начал кричать, а потом и бить его. Немного успокоившись, положил старика на кровать и сам пошел отдыхать. В больницу позвонил ночью, когда увидел, что отцу стало плохо.

В полиции действия мужчины квалифицировали ч.2 ст.121 УК Украины “Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего”. Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, в Донецкой области мужчина во время ссоры убил своих родителей молотком.

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