На Сумщині чоловік до смерті забив рідного батька
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Сумщині чоловік до смерті забив рідного батька через те, що він зловживав алкоголем. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.
Подія сталася у місті Буринь. Коли поліцейські отримали повідомлення, що до лікарні у непритомному стані доставили 65-річного пенсіонера, вони виїхали для перевірки. Проте поспілкуватися з чоловіком, враховуючи стан його здоров’я, не вдалось.
А через два дні до поліції надійшло чергове повідомлення про те, що пенсіонер помер. Причина смерті — набряк головного мозку та травматичний субдуральний крововилив. Стало зрозумілим, що чоловіка побили ще до того, як він потрапив до лікарні.
“З’ясували, що померлий мешкав із 38-річним сином. Тиждень тому у літнього чоловіка померла дружина. Поліцейські навідались до сина померлої. Під час бесіди з правоохоронцями він заперечував будь-яку причетність до побиття батька. Проте під час проходження опитування на поліграфі таки зізнався”, — сказано у повідомленні.
За даними поліції, чоловік розповів, що того вечора сам був на підпитку. Коли побачив батька, який входить в дім, ледь тримаючись на ногах від випитого, дуже розлютився. Спочатку почав кричати, а потім і бити його. Трохи заспокоївшись, поклав старого на ліжко і сам пішов відпочивати. В лікарню зателефонував уночі, коли побачив, що батьку стало зле.
В поліції дії чоловіка кваліфікували ч.2 ст.121 КК України “Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого”. Покаранням за скоєне може стати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Нагадаємо, в Донецькій області чоловік під час сварки вбив своїх батьків молотком.