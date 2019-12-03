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На Сумщині чоловік до смерті забив рідного батька

На Сумщині чоловік до смерті забив рідного батька

Київ • УНН

 • 10987 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Сумщині чоловік до смерті забив рідного батька через те, що він зловживав алкоголем. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.

Подія сталася у місті Буринь. Коли поліцейські отримали повідомлення, що до лікарні у непритомному стані доставили 65-річного пенсіонера, вони виїхали для перевірки. Проте поспілкуватися з чоловіком, враховуючи стан його здоров’я, не вдалось.

А через два дні до поліції надійшло чергове повідомлення про те, що пенсіонер помер. Причина смерті — набряк головного мозку та травматичний субдуральний крововилив. Стало зрозумілим, що чоловіка побили ще до того, як він потрапив до лікарні.

“З’ясували, що померлий мешкав із 38-річним сином. Тиждень тому у літнього чоловіка померла дружина. Поліцейські навідались до сина померлої. Під час бесіди з правоохоронцями він заперечував будь-яку причетність до побиття батька. Проте під час проходження опитування на поліграфі таки зізнався”, — сказано у повідомленні.

За даними поліції, чоловік розповів, що того вечора сам був на підпитку. Коли побачив батька, який входить в дім, ледь тримаючись на ногах від випитого, дуже розлютився. Спочатку почав кричати, а потім і бити його. Трохи заспокоївшись, поклав старого на ліжко і сам пішов відпочивати. В лікарню зателефонував уночі, коли побачив, що батьку стало зле.

В поліції дії чоловіка кваліфікували ч.2 ст.121 КК України “Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого”. Покаранням за скоєне може стати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, в Донецькій області чоловік під час сварки вбив своїх батьків молотком.

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