На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Национальный банк Украины на 8 октября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 8 октября установил следующие цены на банковские металлы:
Золото — 1200.985254 грн;
Серебро — 14.075404 грн;
Платина — 697.973000 грн;
Палладий — 1327.987552 грн.
По сравнению с 7 октября курс золота и серебра вырос, а палладия и платины — упал.