На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 8 октября установил следующие цены на банковские металлы:

Золото — 1200.985254 грн;

Серебро — 14.075404 грн;

Платина — 697.973000 грн;

Палладий — 1327.987552 грн.

По сравнению с 7 октября курс золота и серебра вырос, а палладия и платины — упал.