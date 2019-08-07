На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Национальный банк Украины на 7 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 7 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1202.734384 грн;
Серебро - 13.563017 грн;
Платина - 704.272424 грн;
Палладий - 1183.111851 грн.
По сравнению с 6 августа курс всех металлов вырос, кроме золота, которое снизилось.