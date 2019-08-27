На Востоке заминировано около 7 тыс. кв км территории - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По разным оценкам Министерства обороны, заминировано около 7 тыс. кв км территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виктория Воронина во время презентации результатов деятельности МинТОТ во вторник, передает корреспондент УНН.
"У нас на территории Украины очень большая часть Донецкой и Луганской областей является заминированными, даже освобожденные территории имеют минное загрязнения. По разным оценкам Минобороны заминировано около 7 тыс. кв км", - сказала Воронина.
По ее словам в МинТОТ занимаются не разминированием, а информированием населения относительно безопасного поведения. Таким образом создана информационная полиграфия, которая направлена в места проведения работ вблизи линии разграничения, где есть подозрение на загрязнение минами.
"Мы создали фонд помощи жертвам от мин. Это финансирование правительства Швейцарской конфедерации. Эта категория жертв не фиксируется в Украине ни одним органом власти, поэтому мы решили сделать такой фонд. Помощь может быть оказана в лечении, протезировании или в переквалификации лиц, которые пострадали», - сказала Воронина.
По ее словам, сейчас ведутся переговоры, чтобы максимальный размер пособия составлял 20 тыс. грн на одного человека.
Напомним, Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвал Россию и поддерживаемые ей силы на Донбассе поддержать разминирование территории возле моста в Станице Луганской.