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На Сході заміновано близько 7 тис. кв км території – МінТОТ

На Сході заміновано близько 7 тис. кв км території – МінТОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. За різними оцінками Міністерства оборони, заміновано близько 7 тис. кв км території Донецької та Луганської областей. Про це повідомила заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вікторія Вороніна під час презентації результатів діяльності МінТОТ у вівторок, передає кореспондент УНН.

"У нас на території України дуже велика частина Донецької та Луганської областей є замінованими, навіть звільнені території мають мінне забруднення. За різними оцінкам Міноборони заміновано близько 7 тис. кв км", - сказала Вороніна.

За її словами в МінТОТ займаються не розмінуванням, а інформуванням населення щодо безпечної поведінки. Таким чином створено інформаційну поліграфію, яка направлена в місця проведення робіт поблизу лінії розмежування, де є підозра на забруднення мінами.

"Ми створили фонд допомоги жертвам від мін. Це фінансування уряду Швейцарської конфедерації. Ця категорія жертв не фіксується в Україні жодним органом влади, тому ми вирішили зробити такий фонд. Допомога може бути надана у лікуванні, протезуванні або в перекваліфікації осіб, які постраждали", - сказала Вороніна.

За її словами, зараз ведуться переговори, щоби максимальний розмір допомоги складав 20 тис. грн на одну особу.

Нагадаємо, Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Росію і підтримуванні нею сили на Донбасі підтримати розмінування території біля мосту в Станиці Луганській.

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