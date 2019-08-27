На Сході заміновано близько 7 тис. кв км території – МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. За різними оцінками Міністерства оборони, заміновано близько 7 тис. кв км території Донецької та Луганської областей. Про це повідомила заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вікторія Вороніна під час презентації результатів діяльності МінТОТ у вівторок, передає кореспондент УНН.
"У нас на території України дуже велика частина Донецької та Луганської областей є замінованими, навіть звільнені території мають мінне забруднення. За різними оцінкам Міноборони заміновано близько 7 тис. кв км", - сказала Вороніна.
За її словами в МінТОТ займаються не розмінуванням, а інформуванням населення щодо безпечної поведінки. Таким чином створено інформаційну поліграфію, яка направлена в місця проведення робіт поблизу лінії розмежування, де є підозра на забруднення мінами.
"Ми створили фонд допомоги жертвам від мін. Це фінансування уряду Швейцарської конфедерації. Ця категорія жертв не фіксується в Україні жодним органом влади, тому ми вирішили зробити такий фонд. Допомога може бути надана у лікуванні, протезуванні або в перекваліфікації осіб, які постраждали", - сказала Вороніна.
За її словами, зараз ведуться переговори, щоби максимальний розмір допомоги складав 20 тис. грн на одну особу.
Нагадаємо, Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Росію і підтримуванні нею сили на Донбасі підтримати розмінування території біля мосту в Станиці Луганській.