На пожаре в Николаевской области обнаружили трупы двух мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В городе Первомайск Николаевской области во время тушения пожара в частном доме пожарные обнаружили тела двух мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГЧС в Николаевской области.
Информацию о пожаре в частном жилом доме на улице Урицкого в Первомайске пожарные получили 28 апреля в 9:42. Об этом спасателям сообщили соседи.
Отмечается, что спасателям сообщили, что в помещении могут быть люди.
"Во время оперативной разведки в разных комнатах обнаружены тела двух мужчин, по предварительным данным 1960 и 1978 г.р. Пожарными в 10:00 пожар площадью 30 кв. м локализован, 10:36 - ликвидирован, вероятная причина - неосторожность при курении", - сообщили в ГСЧС.
Обстоятельства выясняются сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Хмельницкой области во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело 54-летнего мужчины.