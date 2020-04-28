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На пожежі на Миколаївщині виявили трупи двох чоловіків

На пожежі на Миколаївщині виявили трупи двох чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У місті Первомайськ на Миколаївщині під час гасіння пожежі у приватному будинку вогнеборці виявили тіла двох чоловіків. Про це повідомляє УНН зі посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Інформацію про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Урицького у Первомайську вогнеборці отримали 28 квітня о 9:42. Про це рятувальників сповістили сусіди.

Зазначається, що рятувальникам повідомили, що у приміщенні можуть бути люди.

"Під час оперативної розвідки в різних кімнатах виявлені тіла двох чоловіків, за попередніми даними 1960 та 1978 р.н. Вогнеборцями о 10:00 пожежу площею 30 кв. м локалізовано, 10:36 - ліквідовано, ймовірна причина - необережність під час паління", - повідомили в ДСНС.

Обставини наразі з’ясовують співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, на Хмельниччині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 54-річного чоловіка.

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