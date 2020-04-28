На пожежі на Миколаївщині виявили трупи двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У місті Первомайськ на Миколаївщині під час гасіння пожежі у приватному будинку вогнеборці виявили тіла двох чоловіків. Про це повідомляє УНН зі посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Інформацію про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Урицького у Первомайську вогнеборці отримали 28 квітня о 9:42. Про це рятувальників сповістили сусіди.
Зазначається, що рятувальникам повідомили, що у приміщенні можуть бути люди.
"Під час оперативної розвідки в різних кімнатах виявлені тіла двох чоловіків, за попередніми даними 1960 та 1978 р.н. Вогнеборцями о 10:00 пожежу площею 30 кв. м локалізовано, 10:36 - ліквідовано, ймовірна причина - необережність під час паління", - повідомили в ДСНС.
Обставини наразі з’ясовують співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, на Хмельниччині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 54-річного чоловіка.