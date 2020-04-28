На пожежі на Миколаївщині виявили трупи двох чоловіків

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У місті Первомайськ на Миколаївщині під час гасіння пожежі у приватному будинку вогнеборці виявили тіла двох чоловіків. Про це повідомляє УНН зі посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.