В Одесской области во время урагана погиб один человек
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 9 января. УНН. Во время снежной стихии, которая в течение 3 суток бушевала в Одесской области, погиб один человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.
Работник дорожной службы умер от сердечной недостаточности. Это произошло недалеко от с. Холмское Арцизского района Одесской области.
Также обморожения пальцев рук и ног получили два работника ГосЧС, которые в течение суток расчищали дорогу в Татарбунарском районе.
Жизни и здоровью й спасателей ничего не угрожает.
Напомним, в течение 8 января от переохлаждения во Львовской области умерли 2 человека и госпитализированы в больницы 7 человек.