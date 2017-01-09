На Одещині під час буревію загинула одна людина

Працівник дорожньої служби помер від серцевої недостатності. Це сталося недалеко від с.Холмське Арцизького району Одеської області.

Також обмороження пальців рук та ніг отримали двоє працівників ДСНС, котрі протягом доби розчищали дорогу у Татарбунарському районі.

Життю та здоров' ю рятувальників нічого не загрожує.

Нагадаємо, протягом 8 січня від переохолодження у Львівській області померло 2 людини та госпіталізовано до лікарень 7 людей.