На Львовщине откроют 864 пункта несокрушимости после российских атак критической инфраструктуры
Киев • УНН
Во Львовской области разворачивают 864 пункта несокрушимости из-за проблем с электроснабжением. В пунктах можно будет согреться, зарядить устройства и выпить теплые напитки.
На Львовщине развернут 864 пункта несокрушимости. Об этом сообщил первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик, пишет УНН.
Детали
Решение приняли во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 ноября.
Отмечается, что пункты несокрушимости будут функционировать в каждом районе области до стабилизации ситуации с электроснабжением.
В них можно за греться, зарядить мобильные устройства и выпить теплый напиток.
адреса пунктов обогрева во Львове.
адреса пунктов обогрева в области.
Напомним
российские войска атаковали два объекта энергетической инфраструктуры во Львовской области. Известно , что на обоих произошли возгорания, которые были локализованы. После того 523 тысячи абонентов Львовщины остались без электроснабжения.
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