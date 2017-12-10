Во Львовской области в лесу нашли тела двух мужчин

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, 4 декабря скелетированные останки женщины и двух малолетних детей нашел охотник в лесополосе в Одесской области.

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