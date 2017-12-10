Во Львовской области в лесу нашли тела двух мужчин
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня в Турковское отделение полиции позвонил 22-летний житель одного из сел района. Мужчина сообщил, что в лесном массиве вблизи села обнаружены тела двух местных мужчин, сына и отца в возрасте 71 и 50 лет, без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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Напомним, 4 декабря скелетированные останки женщины и двух малолетних детей нашел охотник в лесополосе в Одесской области.
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