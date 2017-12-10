На Львівщині в лісі знайшли тіла двох чоловіків
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні в Турківське відділення поліції зателефонував 22-річний житель одного з сіл району. Чоловік повідомив, що у лісовому масиві поблизу села виявлено тіла двох місцевих чоловіків, сина та батька віком 71 та 50 років, без ознак життя. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Нагадаємо, 4 грудня скелетовані рештки жінки та двох малолітніх дітей знайшов мисливець у лісосмузі в Одеській області.
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