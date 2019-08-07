Во Львовской области обокрали прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В городе Червоноград Львовской области неизвестные обокрали квартиру прокурора. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Квартиру, которую прокурор местной прокуратуры снимает, обокрали в его отсутствие. Из квартиры забрали ноутбук, мобильный телефон и банковские карточки.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Как сообщал УНН, в Киеве обокрали квартиру судьи в центре города.