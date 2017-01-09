На мариупольском направлении боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных, наиболее напряженная обстановка остается на участке фронта от Павлополя до Широкино. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Мариупольское направление. Наиболее напряженной обстановка остается на юге направления, а именно на участке фронта от Павлополя до Широкино. Там противник начал провоцировать наших военных уже с полночи, открывая огонь в сторону украинских позиций из автоматов и крупнокалиберных пулеметов.
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Уже ближе к обеду в ход пошли минометы, из которых противник обстрелял украинские рубежи обороны в Гнутово, Водяном и Широкино. А под вечер, с наступлением сумерек, боевики нанесли артиллерийский удар по силам АТО в Широкино и дважды обстреляли из танка наш опорный пункт в Талаковке. После этого боевая активность оккупанта уменьшилась, и до конца суток бандформирования применяли в основном легкое вооружение", - сказал А.Мотузяник.
По его словам, на участке фронта Марьинка - Красногоровка вчера были зафиксированы четыре случая нарушения режима перемирия. Все - неприцельные и с использованием стрелкового оружия.
"Таким образом всего 30 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения зафиксированы за минувшие сутки на мариупольском направлении", - отметил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, пятеро украинских бойцов ранены в зоне АТО за прошедшие сутки.