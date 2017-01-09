На маріупольському напрямку бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ минулої доби

“Маріупольський напрямок. Найбільш напруженою обстановка залишається на півдні напрямку , а саме на ділянці фронту від Павлополя до Широкиного. Там ворог розпочав провокувати наших військових вже від самої опівночі, відкриваючи вогонь у бік українських позицій з автоматів та крупнокаліберних кулеметів.

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Вже ближче до обіду в хід пішли міномети, з яких противник обстріляв українські рубежі оборони у Гнутовому, Водяному та Широкиному. А під вечір, з настанням сутінків, бойовики нанесли артилерійський удар по силах АТО у Широкиному та двічі обстріляли з танка наш опорний пункт у Талаківці. Після цього бойова активність окупанта зменшилася, і до кінця доби бандформування застосовували в основному легке озброєння”, — сказав О.Мотузяник.

За його словами, на ділянці фронту Мар’їнка — Красногорівка вчора зафіксовано чотири випадки порушення режиму перемир’я. Усі — неприцільні і з використанням стрілецької зброї.

“Таким чином всього 30 ворожих обстрілів, зокрема 8 — з важкого озброєння зафіксовано за минулу добу на маріупольському напрямку”, — зазначив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, п’ятеро українських бійців поранено в зоні АТО минулої доби.