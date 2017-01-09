На маріупольському напрямку бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових, найбільш напружена обстановка залишається на ділянці фронту від Павлополя до Широкиного. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Маріупольський напрямок. Найбільш напруженою обстановка залишається на півдні напрямку , а саме на ділянці фронту від Павлополя до Широкиного. Там ворог розпочав провокувати наших військових вже від самої опівночі, відкриваючи вогонь у бік українських позицій з автоматів та крупнокаліберних кулеметів.
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Вже ближче до обіду в хід пішли міномети, з яких противник обстріляв українські рубежі оборони у Гнутовому, Водяному та Широкиному. А під вечір, з настанням сутінків, бойовики нанесли артилерійський удар по силах АТО у Широкиному та двічі обстріляли з танка наш опорний пункт у Талаківці. Після цього бойова активність окупанта зменшилася, і до кінця доби бандформування застосовували в основному легке озброєння”, — сказав О.Мотузяник.
За його словами, на ділянці фронту Мар’їнка — Красногорівка вчора зафіксовано чотири випадки порушення режиму перемир’я. Усі — неприцільні і з використанням стрілецької зброї.
“Таким чином всього 30 ворожих обстрілів, зокрема 8 — з важкого озброєння зафіксовано за минулу добу на маріупольському напрямку”, — зазначив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, п’ятеро українських бійців поранено в зоні АТО минулої доби.