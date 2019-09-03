На границе со Словакией задержали 24 нелегалов из Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Пограничники задержали большую группу нелегальных мигрантов, которых пытались вне пунктов пропуска переправить в Словакию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Так, 3 сентября, в 7:00, недалеко от населенного пункта Большой Березный пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности, которые скрывались в лесу.
Правонарушителей задержали и доложили в отдел пограничной службы. Группа реагирования задержала другую часть иностранцев. Еще 14 азиатов находились неподалеку от места обнаружения предыдущих десяти. Всего было задержано 12 граждан Бангладеша, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.
Во время задержания трое сопровождающих незаконных мигрантов лиц не выполнили законные требования пограничного наряда и вместе с отдельными "путешественниками" пытались сопротивляться и совершали провокационные действия. Таким образом они попытались помешать действиям пограничников по задержанию правонарушителей. Чтобы не допустить незаконные действия пограничники применили оружие.
Сейчас продолжаются поисковые мероприятия. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность относительно возможного пребывания остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, которые переправляли азиатов через государственную границу.
Напомним, во Львовской области пограничники задержали граждан Турции и Ирана, которые с детьми нелегально пытались попасть в страны ЕС.