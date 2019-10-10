В Киевской области водитель сбил 9-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Киевской области водитель легковушки на “зебре” сбил 9-летнюю девочку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Киевской области в Facebook.
"Сегодня в селе Белогородка, Киево-Святошинского района ... водитель легковушки на "зебре" сбил 9-летнюю девочку. На видео видно, что ребенок долго ждет, а потом перебегает дорогу, поскольку машины не уступают маленьком пешеходу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшая осталась жива, она госпитализирована в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, во Львовской области мотоциклист наехал на девятилетнего велосипедиста.