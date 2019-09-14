Мотоцикліст збив 9-річного велосипедиста на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На Львівщині мотоцикліст наїхав на дев’ятирічного велосипедиста. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 вересня близько 17:30 на автодорозі "Лешнів - Корсів" в одному з сіл Бродівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний житель села, керуючи мотоциклом Musstang, скоїв наїзд на дев’ятирічного велосипедиста, також місцевого жителя, який саме виїжджав з подвір’я.
Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом гомілки, та був госпіталізований, додали у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Чернівецькій області п’яний водій збив на смерть дитину.