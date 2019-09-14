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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 53941 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110508 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102376 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109497 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119348 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148114 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148534 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Мотоциклист сбил 9-летнего велосипедиста во Львовской области

Мотоциклист сбил 9-летнего велосипедиста во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 12650 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Во Львовской области мотоциклист наехал на девятилетнего велосипедиста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября около 17:30 на автодороге "Лешнев - Корсов" в одном из сел Бродовского района.

Как предварительно установили правоохранители, 24-летний житель села, управляя мотоциклом Musstang, совершил наезд на девятилетнего велосипедиста, также местного жителя, который как раз выезжал со двора.

В результате наезда мальчик получил телесные повреждения, в частности перелом голени, и был госпитализирован, добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Черновицкой области пьяный водитель сбил насмерть ребенка.

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