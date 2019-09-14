Мотоциклист сбил 9-летнего велосипедиста во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Во Львовской области мотоциклист наехал на девятилетнего велосипедиста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября около 17:30 на автодороге "Лешнев - Корсов" в одном из сел Бродовского района.
Как предварительно установили правоохранители, 24-летний житель села, управляя мотоциклом Musstang, совершил наезд на девятилетнего велосипедиста, также местного жителя, который как раз выезжал со двора.
В результате наезда мальчик получил телесные повреждения, в частности перелом голени, и был госпитализирован, добавили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в Черновицкой области пьяный водитель сбил насмерть ребенка.