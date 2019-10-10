На Київщині водій збив 9-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В Київській області водій легковика на “зебрі” збив 9-річну дівчинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП Київської області у Facebook.
“Сьогодні у селі Білогородка, Києво-Святошинського району... водій легковика на “зебрі” збив 9-річну дівчинку. На відео видно, що дитина довго чекає, а потім перебігає дорогу, оскільки автівки не поступаються маленькому пішоходу",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що потерпіла залишилася жива, її госпіталізовано до лікарні. Поліція з’ясовує усі обставини події.
Нагадаємо, на Львівщині мотоцикліст наїхав на дев’ятирічного велосипедиста.