В Киевской области ликвидировали нарколабораторию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. На Киевщине обнаружили и ликвидировали нарколабораторий по изготовлению амфетамина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
“Лаборатория по изготовлению амфетамина и готовую продукцию обнаружили сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области совместно с сотрудниками Вышгородского отдела полиции при проверке оперативной информации, поступившей от неравнодушных граждан”, — говорится в сообщении.
Так, при проведении неотложного обыска в частном доме работники полиции обнаружили и изъяли килограмм марихуаны, разнообразное химическое оборудование, различные ингредиенты, необходимые для изготовления амфетамина и 150 грамм готового “продукта”.
Изготовлением наркотиков по месту жительства занимались сожители. Сейчас мужчина и женщина задержаны в порядке ст. 298 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Работники полиции выясняют цель их преступной деятельности.
Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
По факту незаконного хранения наркотических веществ и их изготовление открыты уголовные производства по ч.3 ст. 309 и по ст. 313 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Кривом Роге задержали соорганизатора одного из крупнейших наркогруппировок города.