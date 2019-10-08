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В Киевской области ликвидировали нарколабораторию

Киев • УНН

 • 13103 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. На Киевщине обнаружили и ликвидировали нарколабораторий по изготовлению амфетамина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

В Киевской области ликвидировали нарколабораторию

“Лаборатория по изготовлению амфетамина и готовую продукцию обнаружили сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области совместно с сотрудниками Вышгородского отдела полиции при проверке оперативной информации, поступившей от неравнодушных граждан”, — говорится в сообщении.

Так, при проведении неотложного обыска в частном доме работники полиции обнаружили и изъяли килограмм марихуаны, разнообразное химическое оборудование, различные ингредиенты, необходимые для изготовления амфетамина и 150 грамм готового “продукта”.

Изготовлением наркотиков по месту жительства занимались сожители. Сейчас мужчина и женщина задержаны в порядке ст. 298 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Работники полиции выясняют цель их преступной деятельности.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По факту незаконного хранения наркотических веществ и их изготовление открыты уголовные производства по ч.3 ст. 309 и по ст. 313 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Кривом Роге задержали соорганизатора одного из крупнейших наркогруппировок города.

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