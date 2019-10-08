На Київщині ліквідували нарколабораторію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На Київщині виявили та ліквідували нарколабораторю з виготовлення амфетаміну. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Києвській області.
"Лабораторію з виготовлення амфетаміну та готову продукцію виявили працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини спільно зі співробітниками Вишгородського відділу поліції під час перевірки оперативної інформації, яка надійшла від небайдужих громадян“,- сказано у повідомленні.
Так, під час проведення невідкладного обшуку у приватному будинку працівники поліції виявили та вилучили кілограм марихуани, різноманітне хімічне обладнання, різні інгредієнти, необхідні для виготовлення амфетаміну та 150 грам готового “продукту”.
Виготовленням наркотиків за місцем проживання займались співмешканці. Наразі чоловік та жінка затримані у порядку ст. 298 КПК України і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Працівники поліції з’ясовують мету їхньої злочинної діяльності.
Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.
За фактом незаконного зберігання наркотичний речовин та їхнього виготовлення відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст. 309 та за ст. 313 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, у Кривому Розі затримали співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань міста.