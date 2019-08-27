В Киевской области мужчина стрелял в односельчанина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который стрелял в своего односельчанина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Сообщение в полицию поступило от 47-летнего жителя села Горенка. Он сообщил, что его сосед выстрелил в него из неизвестного оружия и ранил ноги.
На месте происшествия полицейские задержали "стрелка". Им оказался 60-летний местный житель.
Как стало известно, между мужчинами давно продолжаются неприязненные отношения и недоразумения. Младший мужчина обвинил пенсионера в краже велосипеда и еще раз пришел с претензиями к односельчанину. На этот раз инцидент закончился стрельбой.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Однако, вместо изолятора временного содержания, он с подозрением на инсульт находится в больничной спецпалате под охраной правоохранителей.
Изъять оружие, из которого стрелял мужчина, работникам полиции не удалось. Поскольку две стороны конфликта дают противоречивые показания относительно того, у кого первого в руках оно оказалась. Сейчас полицейские проводят соответствующие мероприятия по поиску орудия совершения преступления.
По факту покушения на умышленное убийство открыто уголовное производство по ст. 15 и по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Меру пресечения определит суд после его выздоровления. Продолжается следствие.
Напомним, мужчина в отделении почтовой организации города Змиев в Харьковской области устроил стрельбу и угрожал оружием.