На Київщині чоловік стріляв у односельчанина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у свого односельчанина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Повідомлення до поліції надійшло від 47-річного жителя села Горенка. Він повідомив, що його сусід вистрілив у нього з невідомої зброї та поранив ноги.
На місці події поліцейські затримали "стрілка". Ним виявився 60-річний місцевий житель.
Як стало відомо, між чоловіками давно тривають неприязні стосунки та непорозуміння. Молодший чоловік звинуватив пенсіонера у крадіжці велосипеда і вкотре прийшов з претензіями до односельчанина. Цього разу інцидент закінчився стріляниною.
Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Однак, замість ізолятору тимчасового тримання, він з підозрою на інсульт перебуває у лікарняній спецпалаті під охороною правоохоронців.
Вилучити зброю, з якої стріляв чоловік, працівникам поліції не вдалося. Оскільки дві сторони конфлікту надають суперечливі покази щодо того, в кого першого в руках вона опинилася. Зараз поліцейські проводять відповідні заходи щодо пошуку знаряддя скоєння злочину.
За фактом замаху на навмисне вбивство відкрито кримінальне провадження за ст. 15 та за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину. Міру запобіжного заходу визначить суд після його одужання. Триває слідство.
Нагадаємо, чоловік у відділенні поштової організації міста Зміїв на Харківщині влаштував стрілянину та погрожував зброєю.