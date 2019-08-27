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На Київщині чоловік стріляв у односельчанина

На Київщині чоловік стріляв у односельчанина

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у свого односельчанина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Повідомлення до поліції надійшло від 47-річного жителя села Горенка. Він повідомив, що його сусід вистрілив у нього з невідомої зброї та поранив ноги.

На місці події поліцейські затримали "стрілка". Ним виявився 60-річний місцевий житель.

Як стало відомо, між чоловіками давно тривають неприязні стосунки та непорозуміння. Молодший чоловік звинуватив пенсіонера у крадіжці велосипеда і вкотре прийшов з претензіями до односельчанина. Цього разу інцидент закінчився стріляниною.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Однак, замість ізолятору тимчасового тримання, він з підозрою на інсульт перебуває у лікарняній спецпалаті під охороною правоохоронців.

Вилучити зброю, з якої стріляв чоловік, працівникам поліції не вдалося. Оскільки дві сторони конфлікту надають суперечливі покази щодо того, в кого першого в руках вона опинилася. Зараз поліцейські проводять відповідні заходи щодо пошуку знаряддя скоєння злочину.

За фактом замаху на навмисне вбивство відкрито кримінальне провадження за ст. 15 та за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину. Міру запобіжного заходу визначить суд після його одужання. Триває слідство.

Нагадаємо, чоловік у відділенні поштової організації міста Зміїв на Харківщині влаштував стрілянину та погрожував зброєю.

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